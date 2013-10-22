En İyi Kadınlar Son Kez İstanbul'da

Süslenmişler püslenmişler, İstanbul'a gelmişler, ne de iyi etmişler.
İstanbul bu hatunlara son kez hoşgeldiniz derken, bize de bu eşsiz organizasyonun tadını çıkarmak kalıyor. Final günü biletleri çoktan tükenmiş, aferin İstanbul. Kalanları da sahipsiz bırakmamak lazım, dünyanın en iyi tenis oynayan sekiz kadını İstanbul'a gelmiş hanım, haydi bakalım.
Ağır Favori:
Serena Williams
Plase:
Victoria Azarenka
Sürpriz:
Petra Kvitova (Serena'yı yenecekse bir tek bu hatun gününde olursa yener)
O değil de, şu Radwanska
'nın bebeksi güzelliğini ve zarif duruşunu ne yapmalı, onu ben de bilmiyorum.
0 yorum:
Yorum Gönder