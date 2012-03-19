Ekselanslari geri mi donüyor ??

Indian wells 2012 deki oyunlariyla djokovic nadal ve federer hakkinda sayfalarca yazi yazilabilir belki ama en epiğinin federerinki olacagina suphe yok.
Djokovicten baslarsak,olaganustu ve insanlikdisi gecen bi 2011 in ardindan 2012 ye konsantre olmak yeterince zor,kusku yok. Ama Nole'nin konsantrasyon eksikligi grand slam ve olimpiyat harici tum turnuvalarda devam edecek gibi duruyor. Zira yilin başında gelen avusturalya aciktaki sampiyonluktan sonra oyununda bir dusus olduğu aşikar. Tabi ki 2011 deki oyununu her macta bekleyemeyiz ama bu sene novak in aklinda olimpiyat altini ve kariyer grand slami icin roland garros olduğu zaten herkes tarafindan soyleniyor.
Nadal a gelirsek,geçen seneki Nole dominasyonuna 2012 de bir de eski günlerine takdire şayan bir geri dönüş yapan Roger var. Bu sene bu üçlü içinde işi en zor olan Rafa gibi duruyor. Bir de buna gecen yılki Roland Garros'tan beri ,yani 10 ay oluyor,turnuva kazanamadigini eklersek rafanin turdaki mental olarak en saglam oyunculardan biri olmasina ragmen zorlanması normal.
Gelelim Fed-ex'e. Geçen sezon, her ne kadar world tour şampiyonu olarak kapatnsa da,roger standartlarinda bir oyuncu icin hic kolay bi sene olmadi. Finallerin adinin tamamen degismesi,3 numaradan kurtulamamak ve 2003 wimbledondan beri ilk defa bir seneyi grand slamsiz kapatmak Federer icin ardi ardina geldi. Hep en buyuk basariyi hedeflerken birden turnuvalarda favori olarak adinizin bile gosterilmemesi cok yikici bir sey olsa gerek. Ama ekselansları kendi tenis tarihine yakisani yapti ve muhteşem bir geri donusle daha 2012 nin 3. ayindayken 3 sampiyonluk kazandi. En sonuncusunun yarifinalde gelen ustun nadal galibiyetiyle daha da guvenini pekiştirdiğini soylersek yanlis olmaz. Üstelik arada uzun bi suredir bu kadar az puan farki olmamisti.
Bundan sonra Federer ayni formda kalabilirse bu sene Nole- Roger senesi olacak gibi duruyor.
2 yorum:
Nihayet:))Ara biraz uzun olmadı mı?
Umarım öyle olur. Hatta sadece Roger yılı olur.
bu yazinin hemen ardindan roger patladi miami'de ve roddick'e yenildi. evet roddick'e. :)
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