Ekselansları Sarsıldı Ama Yıkılmadı

Wimbledon 2012 tek erkeklerde Rafa Nadal ın dünya 100 numarası Lukas Rosol a elenmesinden sonra dün bir diğer büyük sürpriz daha gerçekleşiyordu.Ekselansları Roger Federer ilk iki maçının tam aksi bir görüntü çizerken,büyük ihtimalle Rosoldan feyz alan fransız çim spesiyalisti Julien Benneteau ilk iki sette Federer'e adeta kök söktürdü. İkinci sette 3 set puanından yararlanamayıp 0-2 geri düşünce Fedex silkelendi.
Son 9 seneden gelen 7 final 2 çeyrek finalden sonra 3.turda elenme ihtimali,hele de olası bir finalde kendisini bekleyen Nadal yokken Roger'ı kendisine getirdi. Üstelik kariyerinde kıramadığı bir iki rekordan biri olan dünya bir numarasında en uzun süre kalma rekorunu turnuva sonunda egale etme şansı da elinden gidiyordu. 25 dkda kazanılan rahat 3.setten sonra Benneteau 'nun yasadıgı fiziksel problemlerin de yardımıyla,Federer kariyerinde 8.kez 0-2 den geri gelip maç kazandı ve 4.tura yükseldi.
Roger dün maçını kazanarak bir anlamda tarihi tekerrür ettirdi. 2009 Roland Garros'da Nadal Soderling' e 4.turda elendikten 1 gün sonra, Federer 0-2den geri gelip maçını kazanarak sonrasında şampiyonluğa kadar yürümüştü.Bakalım aynı şeyi Wimby'de de yapabilecek mi ?
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