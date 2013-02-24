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24 Şubat 2013 Pazar
Hani Soderling, Hani Nadal?
Fahri İkiler'in, "
Soderling bu tie-break'i alırsa inanamıyorum sayın seyirciler Nadal elenecek
" haykırışları hala kulağımda.
Özledim ikisini de vallahi!
Yazar
MELİH
Etiketler:
ATP
,
Fransa Açık
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Andrea Petkovic Röportajı
Petkorazzi'nin Der Spiegel'e verdiği röportajı okumak için resme tıklayın..!
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