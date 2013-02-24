24 Şubat 2013 Pazar

Hani Soderling, Hani Nadal?


Fahri İkiler'in, "Soderling bu tie-break'i alırsa inanamıyorum sayın seyirciler Nadal elenecek" haykırışları hala kulağımda.

Özledim ikisini de vallahi!

Yazar MELİH
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