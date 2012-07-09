Bu Finalde Tarih Yazılacak

Evet,Wimbledon erkekler finalinden bahsediyoruz..Yarı finallerin ilk ayağında dünya bir numarasını 4 sette yenen rekor adam Roger Federer mi, yoksa 1938den bu yana Britanyalıların ilk finalisti olan Andy Murray mi kahraman olacak onu ise Pazar günü göreceğiz.
Merkez korttaki ilk maçta,oyunun büyük bir kısmında kusursuza yakın oynayan Fedex,Nole'yi yenerek gülen taraf oldu. İkilinin son 7 maçının 6sını kazanan Djokovic,bu skor avantajına rağmen bugun baştan sona maça inanmamış bir görüntü çizdi desek çok da yanlış olmaz. Federer'in backhand kanadında alışkın oldugumuz slicelar yerine çok daha agresif ve isabetli düz vuruşlar gördük bugün. Nole oyunu önceki maçlarda olduğu gibi oyunu Roger'in backhandine yıktı ancak bu sefer Ekselansları geri çizgide çok sağlam durdu ve sadece 10 basit hatayla maça noktayı koydu. Bugün Federer adına bir diğer olumlu gelişme adeta bir makine gibi tam ihtiyacı olan yerlerde bulduğu etkili servisleri oldu. 2.sette biraz sallansa da maçı 4 sette bitirmeyi bildi ve 1 yıldan fazla süreden sonra bir Grand Slam finaline çıktı.
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