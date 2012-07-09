9 Temmuz 2012 Pazartesi

Cuma günü Fedex-Djoker günü

Wimbledon 2012 tek erkeklerde bugün çeyrek final günüydü. Merkez korttaki ilk maçta 3 numara ve 6 kez wimbledon şampiyonu Roger Federer adeta bir antreman havasında gecen maçta Mikhael Youzhny i 3-0la geçti. Böylece Federer in Wimby'de bu sene en kolay bitirdiği maç çeyrek final maçı oldu.Bunda Youzhny in daha önce 14 kez yenildiği Ekselansları ile bir Grand Slam çeyrek finalinde karşılaşmanın getirdiği stresi kaldıramamasının da etkisi büyük. Hatta bir ara Youzhny kraliyet locasında dönüp Andre Agassi'ye ''O'nu yenmek için ne yapabilirim ? '' diye sorması da bunun hoş bir örneği..Maçın skoruna bakıp akıllarda sıkıcı bir karşılaşmöa canlanabilir ama özellikle 2.setin ortalarından itibaren Federer'in ritim bulmasıyla çok sayıda epik puan izledik.



Tablonun üst kısmındaki diğer çeyrek final mücadelesi dünya 1 numarası  Novak Djokovic ile turnuvanın bu sneeki sürprizlerinden Alman Florian Mayer i karşı karşıya getirdi.Youzhny'nin aksine Mayer maça iyi başladı hatta servis kırarak öne de geçti ama hemen ardından servisini kırdırdı.Setteki,belki de maçtaki kırılma noktası ise ilk sette skor 4-4ken üstüste 3 servis kırma şansını değerlendiremeyip kendi oyununda da 40-15ten seti vermesi oldu. Bu kendi servisinizde Djokovic gibi bu sporun tepesinde birkaç adamdan birine yapabileceginiz bir hata değil..Maçın devamında Novak sonraki setleri de rahat aldı ve yarıfinalde Federer'in rakibi oldu.Bir anlamda erken final diyebileceğimiz bu maçta bakalım ekselansları Nole'yi yenip 1 numara hayaline biraz daha yaklaşabilecek mi ??
Yazar Gizem S.
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