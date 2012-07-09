Cuma günü Fedex-Djoker günü

Wimbledon 2012 tek erkeklerde bugün çeyrek final günüydü. Merkez korttaki ilk maçta 3 numara ve 6 kez wimbledon şampiyonu Roger Federer adeta bir antreman havasında gecen maçta Mikhael Youzhny i 3-0la geçti. Böylece Federer in Wimby'de bu sene en kolay bitirdiği maç çeyrek final maçı oldu.Bunda Youzhny in daha önce 14 kez yenildiği Ekselansları ile bir Grand Slam çeyrek finalinde karşılaşmanın getirdiği stresi kaldıramamasının da etkisi büyük. Hatta bir ara Youzhny kraliyet locasında dönüp Andre Agassi'ye ''O'nu yenmek için ne yapabilirim ? '' diye sorması da bunun hoş bir örneği..Maçın skoruna bakıp akıllarda sıkıcı bir karşılaşmöa canlanabilir ama özellikle 2.setin ortalarından itibaren Federer'in ritim bulmasıyla çok sayıda epik puan izledik.
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