Murray Finale Doğru

Erkeklerde günün ikinci maçında merkez kortta Britanyalıların en büyük umudu Andy Murray ile İspanyol David Ferrer karşılaştı. Bu maçın yarıfinalde rakibini belirleyecek tablonun diğer çeyreğinde Nadal ın olmaması iki tenisçiyi, de heyecanlandırmıştı hiç kuşkusuz. İlk sette Ferrer set için servis kullanmanın avantajını kullanamayınca ibre Murray'e döndü diye düşünsek de Ferrer seti tiebreakte almayı başardı. İlk setin neredeyse karbon kopyasını izlediğimiz ikinci sette Ferrer gene set için servis kullanırken oyunu alamadı ve tiebreak e gidildi. İspanyol tenisçi burada da mini break avantajınu kullanamayınca Murray affetmedi ve setlerde durumu eşitledi. Uzun süren rallileriyle adeta bir Roland Garros maçı izlediğimiz diğer setleri alan Murray yarıfinalde Tsonga'nın rakibi oldu.
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