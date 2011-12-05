5 Aralık 2011 Pazartesi

5. kez İspanya


Toprakta olduğu için sonucu çoktan belli olan Davis Cup finalinde İspanya Arjantin'i 3-1'le geçip 2000'den bu yana 5. şampiyonluğuna ulaştı.
Yazar Berke B.
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