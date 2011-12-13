İlk öpene araba !

Belçika'da düzenlenen Diamond Games gösteri maçları kapsamında Clijsters ve kardeşi Elke, Wickmayer Wozniacki ikilisine karşı çiftler maçı oynamış. Maç dediysek tam anlamıyla geyik, video'da Clijsters sandalye hakeminin mikrofonundan Wicky'i ilk öpen erkeğe araba vericem gibi bişiy demiş heralde :) korta atlayan adamın çabası takdire şayan, yalnız korumaların işini ne kadar ciddiye aldığı da ortada..
İkinci video'da da Caro'nun küçük çaplı dans gösterisi yer alıyor. Beni güldüren danstan çok arka planda çalan "Sexy Bitch" şarkısı oldu.
2 yorum:
Blogunuzu bir süredir takip ediyorum. Gerçekten Türkiyede tenisle ilgili pek fazla blog yok..
Maç takvimlerinide paylaşırmısınız örneğın yenı bı turnuva var ondan haberler.. lütfen aktif kalın takip ettiğim ender tenis bloglarından birisiniz çünkü..
Zaman zaman zorlansak da amacımız aktif kalmak..
Turnuva takvimlerini aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz;
http://www.wtatennis.com/page/Calendar/0,,12781,00.html
http://www.atpworldtour.com/Tournaments/Event-Calendar.aspx
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