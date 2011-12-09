9 Aralık 2011 Cuma

Makiri hızlı çıktı


Makiri'nin buz hokeyci yeni sevgilisi Alex Ovechkin twitter'dan yukarıdaki resmi paylaşıp yeni sevgilim diye herkeslere duyurmuş.

Bu kız ne zaman ayrıldı Andreev'den, hani evleniyordu bunlar noldu anlamadım.. Neyse..
Yazar Berke B.
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