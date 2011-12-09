Robin'den kötü haber

Uzun zamandır napıyor ne ediyor haber alamadığımız Robin'den maalesef kötü haber geldi. Hala mononükleoz tedavisi sonrası iyileşme dönemini tamamlayamamış. Dolayısıyla önümüzdeki sezon Avustralya Açık'da şimdiden yer alamayacağını açıkladı.
2011'e de bomba gibi girmişti ama önce sakatlıklar ardından hastalık fena vurdu. Antrenmanlara ocak ayında başlayacağını ve en kısa sürede kortlara dönmek istediğini belirtmiş twitter'dan.
1 yorum:
o yoksa, ben de yokum televizyon karşısında. ah robin ah...
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