9 Aralık 2011 Cuma

Robin'den kötü haber


Uzun zamandır napıyor ne ediyor haber alamadığımız Robin'den maalesef kötü haber geldi. Hala mononükleoz tedavisi sonrası iyileşme dönemini tamamlayamamış. Dolayısıyla önümüzdeki sezon Avustralya Açık'da şimdiden yer alamayacağını açıkladı.

2011'e de bomba gibi girmişti ama önce sakatlıklar ardından hastalık fena vurdu. Antrenmanlara ocak ayında başlayacağını ve en kısa sürede kortlara dönmek istediğini belirtmiş twitter'dan.
Yazar Berke B.
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1 yorum:

power dedi ki...

o yoksa, ben de yokum televizyon karşısında. ah robin ah...

10 Aralık 2011 02:15

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