AO Kadınlar Finali: Masha vs Vika

Yarı finale yükselen isimlere baktığımızda oldukça yakın geçicek maçlar olduğunu farketmiştik. Buradan kim çıkarsa çıksın bence şampiyonluğu hakedicektir diye düşünüyorum. Tabii gönlümün kimden yana olduğunu söylememe gerek yok.
Vika, Clijsters'ı geçerken şaşırttı baya, hele de ikinci seti kaybettikten sonra bildiğimiz Vika kesin çökecektir diye düşündüm ama iyi tutundu gerçekten, bunda Kimmie'nin katkısı da var elbette. Kariyerinin ilk Grand Slam finaline çıkacak, bence çok daha önce gerçekleşmesi gerekiyordu ama şanssızlıklar, sakatlıklar vs derken bu zamana kadar beklemek zorunda kaldık.
Masha da çok da iyi oynamadığı maçta geçen senenin flaş ismi Petra'yı 3 sette geçmeyi başardı. İyi bir servis performansı göremedik Masha'dan ama işte eline geçen fırsatları çok iyi değerlendirdi. 5te 5 servis kırmayla oynadı. Öte yandan maçı üçüncü sete taşıyan Petra, son sette eline geçen fırsatları değerlendiremedi.
Masha, kariyerinin 4. Grand Slam'i için cumartesi günü korta çıkacak. Maça heyecan katan bir diğer unsur da kazananın 1 numaraya yükselecek olması.
0 yorum:
Yorum Gönder