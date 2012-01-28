Grand Slam Şampiyonu Yeni Dünya 1 Numarası

2012 Avustralya Açık kadınlar şampiyonu Maria Sharapova'yı 6-3 6-0'la deviren Victoria Azarenka oldu.
Masha bize söyleyecek fazla bir şey bırakmadı. 5 yıl önce Serena'ya kaybettiği ve çok kötü oynadığı finalden sonra bugün yine aynı kortta çok kötü bir maç çıkardı.
İlk Grand Slam finalini oynayan Vika'nın tedirginliği daha ısınma sırasında belli oluyordu. Maça da son derece gergin ve tutuk başladı. İlk oyunda servisini kırdırırken yaptığı 2 çift hata da bunu kanıtlar nitelikteydi. Vika için final 0-2 0-30 geriye düştüğünde başladı. Masha'nın basit hatasıyla aldığı puan sonrasında kendini buldu diyebilirim.
Bu andan sonra zincirlerinden kurtulmuş gibi çizgilere çok güzel oynadı, vurduğu derin toplarla da Masha'nın erken reaksiyon vermesini engelledi. Tabii Masha'nın çok çok kötü bir gününde olduğunu da belirtmek gerekiyor. İkinci setin başında ekrana yansıyan istatistik çok çarpıcıydı. Turnuva boyunca baseline'dan %59'la puan çıkaran Masha, final maçının ilk setinde %18'le puan çıkarmıştı.
Vurdukları winner sayısı eşit olmasına rağmen basit hata sayıları 30'a 12. Aldıkları toplam puanlarda ise 61'e 38'lik Vika üstünlüğü var. Yani demem o ki ilk setin 3. oyunundan itibaren 13 oyunun 12'sini alan ve maçı tam anlamıyla domine eden Vika, kariyeri açısından muhteşem bir şampiyonluk kazandı.
Yıllardır bekliyoruz Vika ne zaman Grand Slam finali görecek diye, hep bir şanssızlıklar, sakatlıklar yaşadı. Çok iyi olduğu zamanlarda mental sorunlardan çekti ama bugün herşeyi geride bıraktığı gün olabilir.
Artık kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde Grand Slam sahibi yeni Dünya 1 numarası Victoria Azarenka.
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