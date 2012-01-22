AO'ya bir bakış ve Kimmie'nin dönüşü

Turnuvada izlediğim ilk maç bu sabahki Caro - JJ maçı oldu. Caro 1.5 set boyunca süpürdü demek yerinde olur herhalde, JJ köşelere çizgilere vurucam diye paso basit hata yaptı. Ha ne zaman toplar biraz daha içeri düşmeye başladı Caro'nun gerçek yüzü ortaya çıktı. Biri şu kıza ne olur puan bitirmeyi öğretsin, kurguladığı puanların yarısını 3-4 vuruşta bitirebilecekken 9-10 vuruşa çıkıyor ralliler. İnanılmaz sıkılıyorum izlerken.
Kuralara, geçmiş maçlara ve haberlere şöyle bir göz attım da baya dramatik bir ilk hafta olmuş. Bir sürü olay yaşanmış, raket kırmalar, hakem hataları, sahaya giren toplar, seyirci tepkileri vs vs..
Günün maçı Kimmie'nin dönüşü olmuş tabii ki. ayağını burktuktan sonra ikinci sette çok iyi toparlamış ama tie break'te 6-2'den dönmek farklı bir şey. Tam da Yaz Helvası'nın yazısının üstüne cuk oturmuş bu geri dönüş. Bileğiyle ilgili bir haber bulamadım henüz ama Caro'ya gün doğdu desek yeridir herhalde.
Kadınlarda beni şaşırtan Makarova oldu. Kendisini 2 sene önceye kadar büyük bir heyecanla takip ediyordum ama üstüne bir şey koyamadıydı. Buradaki çıkışı takdire değer. Kanepi'nin sezona iyi başladığını biliyorum, Bepa da her ne kadar iyi durumda değilse de yenmesi büyük iş. Errani - Zheng'in 4. turu tam bir kura şansı, Zheng çıksa bari çeyreğe. Masha - Sabine maçı da pek bir güzel olacağa benziyor. Serena - Masha çeyreği izleyelim derim.
Erkeklerde Del Potro - Federer maçını kaçırmamak lazım. Kukushkin'in Troicki'yi ve Monfils'i 5'er sette geçmesine çok şaşırdım ama Murray rahat geçer gibi. Aslan parçası Nishikori'de kurasını değerlendirmiş o da Tsonga'yı zorlamaya bakar artık. Djokovic - Hewitt maçını da dört gözle bekliyorum. Nole'u ne kadar çok sevsem de 2010 Wimby'de Hewitt'e yaptığı artistliğini hala unutmadım. Hewitt için çok zor maç ama bir iki cmon görsek fena mı olur =)
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