Durdurulamayan Adam: Novak Djokovic

2012 Avustralya Açık erkekler şampiyonu, turnuva tarihinin en uzun finalinde Rafael Nadal'ı 5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-5'lik beş sonunda deviren Novak Djokovic oldu.
Ne denir bilmiyorum, seremonide iki tenisçiye de sandalye verilmesi maçı özetler nitelikteydi.
Maça iki rakette tutuk başladı. Özellikle Novak set boyunca rölantide oynayıp sanki gücünü saklıyormuş gibi bir görüntü çizdi. İlk 4 oyunda 2 kez raket değiştiren Nole, Rafa'ya karşı rölantide oynayamayacağını ilk seti kaybettiğinde anladı.
İkinci setin başıyla birlikte vites arttıran Novak, oyunun kontrolünü iki set boyunca hemen hemen hiç bırakmadı. İlk sette özellikle köşeler vurduğu toplarla puanlar çıkartan Rafa, iki set boyunca çok çok az puanda oyunu dikte eden taraf oldu. Kısa sürede 5-2 geri düşen Rafa, 3 set puanı kurtarıp durumu 5-4'e getirse de 40-30'da sandalye hakeminin overrule'ladığı puana itiraz edip konsantrasyonunu yitirince önce backhand down the line'a engel olamadı, ardından da çift hatayla seti Novak'a teslim etti.
Üçüncü set de ikincinin kopyası şeklinde gerçekleşti, yine setin 4. oyununda servisini kırdıran Rafa, double break'le seti kaybetti. Ekranlara yansıyan bir istatistik maçın en çarpıcı istatistiğiydi. Üçüncü setin sonunda Rafa'nın baseline'dan turnuva boyunca kazandığı puan yüzdesi 56'yken, finalin ilk üç setinde %20'ydi. E Rafa baseline'dan puan kazanamayacaksa nerden kazanacak yorumunu yapmak kaçınılmaz oldu.
Bu anda Mats Wilander'in yorumu ise hem güldürdü hem de Rafa'nın neden kaybettiğini açıkça ortaya koydu. Rafa'nın ikinci servis hızı 132km'yi görünce Wilander, Caroline Wozniacki'nin ikinci servisinden biraz daha hızlı vurdu dedi. (ki 120'lerde attığı da oldu)
Dördüncü set ise Rafa'nın maça geri dönüşü oldu. Setlerde 2-1 geriye düşünce sanırım biraz rahatladı, maç gidiyor nasolsa diyerekten daha agresif vuruşlara yöneldi, daha çok çizgilere oynadı, oyunun yönünü değiştirdi, Federer'i şaşkına çeviren oyunu Novak'a karşı oynamaya başladı. Dördüncü setin başında enteresan bir enstantane ekranlara yansıdı. Kort girişinin yanında ayakta duran görevlilerden birinin, Rafa'nın kazandığı puan sonrası yumruklarını sıkıp come on çekmesi atmosferi yansıtır cinstendi.
Nole buna rağmen maçı bitirecek noktaya gelmeyi başardı. 4-3 öndeyken Rafa'nın servisinde 40-0'ı yakaladı. Ancak üstüste muazzam puanlar oynayan Rafa sette tutunmayı başardı ve tie break'e kadar geldik.
Tie break nefesleri kesti desem yeridir. 3-2'de mini break'i yakalayan Rafa, bir sonraki puanda kurguladığı oyun sonrası boş korta yolladığı top banta çarpıp dışarı çıkınca bir anda soğuk duş etkisi oldu. Bir sonraki puanıda kaptıran Rafa 3-5 geri düştü ancak çok çok az farkla dışarı giden Nole'un vuruşuyla mini break'i geri aldı ve sonrasında 7-5'le tie break'i bitirdi. Dördüncü set bittiğinde Rafa dizlerinin üstüne çöküp vamos'larken adeta maçı kazanmış gibi bir reaksiyon verdi.
Verdiği reaksiyon bu setin onun için ne anlama geldiğini gösteriyordu. Zira son 5 yılda 5 setlik maç kaybetmeyen Rafa, maçı 5. sete taşımıştı.
Bu dakikadan sonra Rafa rüzgar gibi oynadı, yorgunluktan eser yokken, Nole tarafında ufak tefek yorgunluk sinyalleri gözüküyordu. Maçın belki de turnuvanın en dramatik anı Rafa 4-2 30-15 öndeyken yaşandı. Yine nefis kurguladığı puan sonrasında file önünde yanlış hatırlamıyorsam backhand'iyle topu boş korta bıraktı ama top az farkla dışardaydı. 40-15'e gelip oyunun kilidini açacak puan Nole'a yazıldı ve ayakta durmakta bile zorlanan Nole servis kırıp sete geri döndü.
O puandan sonra Rafa adeta durdu, konsantrasyonunu yitirdiği çok açıktı. 4-4'te maçın en uzun rallileri arka arkaya gelince Nole kendini yere bırakmaya başladı. Herkes maç bitti, Nole bitti, artık Rafa bitirecek diye beklerken bana kalırsa Rafa'nın aklı hala o puandaydı. Üstüste 2 oyunda servis kırma puanlarını çevirse de son oyunda yine filenin azizliğine uğradığı bir puan sonrası dağıldı ve bu muhteşem maçı kaybetti.
İlk 3 sette tenis üst düzeydeydi ama yine de iki tarafında en iyi tenisi değildi. Dördüncü set ve beşinci setin yarısında ise olağanüstü bir tenis izledik. Bugün kazanan 7. kez üstüste Djokovic oldu. Rafa bu mağlubiyetin üstesinden nasıl gelecek bilmiyorum. Tabii ki seremonide de dediği gibi savaşmaya devam edecek ama bu maç kolay kolay unutulur cinsten değil.
Muhteşem bir geri dönüş, 4-2'ye gelmiş bir 5. set, yorgun bir Nole, avucunun içine gelmiş şampiyonluk. Herkes kaybeder Rafa kaybetmez diyeceğimiz bir pozisyon. Ama bazen olmuyor işte. Bilemiyorum ama sanki Rafa'nın Nole'u yenmesi için toprağa kadar sabretmesi gerekiyormuş gibi geliyor.
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