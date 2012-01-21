Takdir-i İlahi (?)

Avustralya Açık'ta tek erkekler bölümünün şu ana kadarki en büyük sürprizini, son 16'ya adını yazırmayı başaran dünyanın 92. sırasındaki Kazak Mikhail Kukushin gerçekleştirdi. En son Katar Açık'ta finale yükselerek, Melbourne'e formda gelen Gael Monfils'i 5 set sonunda devirmeyi başaran Kukushkin'in, son oyunda bilinmez bir yardımcısı vardı. Tanrısal müdahale mi yoksa sarhoş müdahalesi mi bilemiyorum; ama maçı son sete kadar taşımayı başaran Kukushkin'in bir üst tura çıkmasına bu olayın da katkısı olduğu yadsınamaz. Monfils videoda yaşananların ardından konsantrasyonunu kaybederek iki çift hata yaptı ve maçı kaybetti. 2012 Avustralya Açık'ın unutulmaz anlarından birisi olarak kayıtlara geçsin.
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