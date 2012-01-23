Capon başardı !

Avustralya Açık'ta 8. gün Djokovic - Hewitt maçı dışında tamamlandı. O maçta birazdan başlıyor. Günün sürprizi kuşkusuz benim capon Kei Nishikori'den geldi.
Aslan parçası Tsonga'yı zorlasın demiştim ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Tsonga'nın 70 basit hata yapmasının da katkısı var tabii ama çok hareketli, iyi return'ü olan çok yetenekli bir çocuk bu Kei. Avustralya Açık'ta 80 yıl sonra ilk kez bir Japon çeyrek finali gördü. Tebrik ediyorum kendisini :)
Çeyrek finaldeki rakibi Kukushkin'in üçüncü sette çekilmesiyle tur atlayan Murray oldu. 5 setlik maçtan sonra antrenman gibi maç oynayan Murray'i yenmesini beklemiyorum, belki bir set ha..?
Kadınlarda son çeyrek finalistler de Sharapova - Makarova ve Errani - Kvitova şeklinde oldu. Burda sürpriz çıkmaz Masha - Petra yarı finalini izleriz.
Masha - Lisicki maçı tam da beklediğim gibi geçti. Genelde kısa puanlar ama çok güçlü vuruşlar. Keyifli bir maç oldu bana kalırsa. Makarova'da tarih yazdı ama Serena berbat oynadı desek yeridir. Zaten Chris Evert de maçtan sonra izlediğim en kötü Serena Williams maçıydı demiş. Errani - Zheng maçında da tabii ki istediğim gerçekleşmedi ve Errani kura şansıyla çeyrek finali görmeyi başardı. Geçen Amerika Açık'ın Kerber'i oldu diyebiliriz.
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